Kabataş Metro Şantiyesinde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.