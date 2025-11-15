Haberler

Kabataş Metro Şantiyesinde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçük sonucunda yaralanan işçilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer iki işçinin tedavileri devam ediyor.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
500
