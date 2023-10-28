Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza: Vatandaşlar Yürümek Zorunda Kaldı

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında raylarda meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar Yusufpaşa durağında inerek diğer istasyonlara doğru yürüdü. 1 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında saat 09.30 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Kabataş yönüne giden vatandaşlar Yusufpaşa durağında indirildi. Güzergah üzerinde İETT otobüsleri ile ek seferler yapılırken, bazı vatandaşlar Beyazıt durağına kadar yürüdü.

Ekipler tarafından raylarda yapılan 1 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL