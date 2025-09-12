Kaan Koç, Hanak'ta Yerel Çalışmaları İnceledi

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Hanak ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Koç ve beraberindekiler, Sazlıçayır köyündeki dere ıslahı ve taziye evi çalışmalarını yerinde gördü, ilgililerden bilgi aldı.

Bu ve benzeri çalışmalarla Ardahan'ı köyleriyle daha yaşanır hale getirmenin gayretinde olduklarını dile getiren Koç, "Köyünden şehir merkezine kadar her işte milletimizin çıkarını gözetiyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceği." dedi.

Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya da yapılan hizmetlerin bölge için önemine değinerek, Koç'a teşekkür etti.