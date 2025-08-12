Kaan Koç, Ardahan'da Şap Hastalığını İnceliyor

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan'da 10 Temmuz'da görülen şap hastalığına ilişkin, köy ve yaylalarda incelemelerde bulundu.

Koç, incelemelerine ilişkin gazetecilere, hastalığın yavaş yavaş etkisini yitirdiğini söyledi.

Bölgede hastalığın tamamen etkisinin kaybetmesi ve hayvan hareketliliğinin normale dönmesi için çalıştıklarını belirten Koç, "Bu hastalığın kentte etkisini kaybetmesi için ilgili tüm kurumlarla gece gündüz çalışmalarımız sürüyor. Şapı aşılamayla ve aşılamasız geçiren yerleri bizzat yerinde gördüm. Bunu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Gümen de gördü." ifadelerini kullandı.

Şapla ilgili gerekenin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmasını istemediklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Aşılamanın önemini bir kere daha sahada gördük. Pazarlarımızın açılması, hareketliliğin normale dönmesi için başta aşılama olmak üzere yapılması gerekin hep birlikte yapmak istiyoruz. Bizim tek amacımız ve gayemiz vatandaşımız mağdur olmasın. En ücra yaylaya bunun için çıkıyorum. En uzak köyün derdiyle bunun için dertleniyorum. Ama şükürler olsun vatandaşımız ve ilgili kurumlar bunun da üstesinden geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."