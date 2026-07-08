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Arap Denizi açıklarında radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu

Arap Denizi açıklarında radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu
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Pakistan Açıklarında düşen K2 Airways'e ait Boeing 737 kargo uçağının enkazı bulundu. 5 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

PAKİSTAN Airports Authority (PAA), Sharjah-Karaçi seferi sırasında Arap Denizi açıklarında radardan kaybolan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı. Uçakta bulunan 5 mürettebatı ise arama çalışmaları sürüyor.

PAA'nın resmi açıklamasına göre, Pakistan Donanması (PN) ve Pakistan Deniz Güvenliği Ajansı (PMSA), 12 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından enkazı denizde tespit etti ve tanımladı. Enkaz, Ormara'nın yaklaşık 53 deniz mili güneyinde çıkarıldı. Uçak, 7 Temmuz akşamı navigasyon sorunu bildirdikten sonra radardan kaybolmuştu. Uçaktaki 5 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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