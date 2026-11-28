K.Maraş'ta özel gereksinimli bireye saldıran ehliyetsiz sürücüye 260 bin lira ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli bireye tekme tokat saldıran sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve saldırı amacıyla araçtan inme maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.
SÜRÜCÜYE 260 BİN LİRA CEZA
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli Mehmet Gökburun'a tekme tokat saldıran sürücü Adnan A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Adnan A. 'ya ehliyetsiz araç kullanma ve saldırı amacıyla araçtan inme maddelerinden de toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı