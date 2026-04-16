Güney Afrika'da muhalefet partisi EFF lideri Malema 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema, 2018'de bir parti etkinliği sırasında havaya ateş açtığı gerekçesiyle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğu Cape eyaletindeki KuGompo Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada, Malema, 2018'de parti kutlamasında tüfekle ateş açarak "yasayı ihlal etmek" ve "kamu güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından suçlu bulundu.

Mahkeme, Malema'ya yasa dışı silah ve mühimmat bulundurma suçlarından 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ayrıca Malema, kamu güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 60 bin rand (164 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından Malema'nın hukuk ekibi, hapis cezasına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

Temyiz süreci sonuçlanana kadar Malema'nın serbest kalmasına karar verildi.

Duruşma sonrası destekçisine seslenen Malema, mahkemenin "görünmez bir el" tarafından yönlendirildiği iddia etti.

Milletvekilliği düşüyor

Güney Afrika yasalarına göre, 12 aydan fazla hapis cezası alan ve bu onanan kişilerin milletvekilliği düşürülüyor.

Bu durum, parlamentodaki dördüncü büyük partinin lideri Malema'nın milletvekili kariyerinin sonu anlamına geliyor.

Buna göre, Malema'nın durumu, temyiz kararına göre belirlenecek.

Siyasi kariyerine dönemin iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nde (ANC) başlayan Julius Malema, partisinin 5. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında tüfeğiyle havaya ateş açmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Malema hakkında soruşturma başlatılmıştı.