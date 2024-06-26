Julian Assange, Casusluk Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulundu

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında, Saipan adasındaki federal mahkemede Casusluk Yasası'nı ihlal etmekten müteşekkil tek bir suçlamayı kabul etti. Assange böylece cezaevinde kalmaya devam etmekten kurtulurken, yıllardır süren yasal macerasını da sona erdirmiş oldu.

ANONS (İngilizce): TAN XİYİAO, Xinhua muhabiri:

"WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak, Kuzey Mariana Adaları'nın başkenti Saipan'daki federal mahkemede Casusluk Yasası'nı ihlal etmekten müteşekkil tek bir suçlamayı kabul etti. Assange böylece cezaevinde kalmaya devam etmekten kurtulurken, yıllardır süren yasal macerasını da sona erdirmiş oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)