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Güney Sudan'da öğrenciler ve aktivistler Nil Nehri'ni plastikten korumak için harekete geçti

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Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 120'den fazla üniversite öğrencisi ve çevre aktivisti, Dünya Çevre Günü kapsamında Nil Nehri'nde plastik kirliliğine dikkat çekmek için temizlik ve farkındalık kampanyası düzenledi. Yerel yetkililerin de destek verdiği etkinlikte halka çöplerini sorumlu şekilde imha etme çağrısı yapıldı.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da üniversite öğrencileri ve çevre aktivistleri, plastik kirliliğinin tehdit ettiği Nil Nehri için temizlik ve farkındalık kampanyası düzenledi.

Dünya Çevre Günü kapsamında Juba'da bir araya gelen 120'den fazla öğrenci ve aktivist, Save the Nile hareketinin "Nil'i Kurtar" kampanyasıyla nehirdeki plastik kirliliğine dikkati çekti.

Grup, çevreye bilinçsizce bırakılan plastik atıkların, yağmur suyuyla sürüklendiği Nil Nehri'nin kıyısında temizlik yaptı.

Yerel yetkililerin de destek verdiği kampanya kapsamında grup, farkındalık etkinlikleri de düzenledi.

Grup, halka çöplerini sorumlu bir şekilde imha etmeleri çağrısında bulundu.

Juba Belediye Başkan Yardımcısı Stephen Lomude de temizlik sırasında yaptığı açıklamada, kampanyaya destek vererek, ülkenin doğal kaynaklarını korumada öncülük ettikleri için gençleri tebrik etti.

Lomude, "Nil bizim can damarımızdır. Halkımız için su, balık ve geçim kaynağı sağlıyor. Onu korumak ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Çevre aktivisti Makur Majeng tarafından 2025'te başlatılan Save the Nile hareketi, Juba'daki plastik atıkların özellikle yağmur sularıyla drenaj kanalları aracılığıyla Nil Nehri'ne ulaştığını ortaya koyan araştırmanın ardından kuruldu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
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