Haberler

Joseon Dönemine Ait Kargo Gemisi Kalıntıları Keşfedildi

Güncelleme:
Güney Kore'de arkeologlar, Joseon Hanedanlığı'na ait bir kargo gemisinin kalıntılarını ortaya çıkardı. Mado 4 adlı geminin yanı sıra, vergi toplama sistemine dair önemli buluntular da gün yüzüne çıktı. Eserler, özel bir sergiyle Taean Denizcilik Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Güney Kore'nin batı kıyısında arkeologlar, yaklaşık 600 yıl öncesindeki Joseon Hanedanlığı (1392–1910) dönemine ait vergi toplamada kullanılan bir kargo gemisinin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Ulusal Deniz Mirası Araştırma Enstitüsü (NRIMH), Mado 4 adlı geminin yaklaşık on yıllık analiz sürecinin ardından deniz tabanından çıkarıldığını duyurdu.

Arkeologlar, geminin 2015 yılında ülkenin Güney Chungcheong eyaletindeki Taean kenti açıklarında keşfedilen geminin yanı sıra, ahşap etiketler, pirinç muhafaza kapları, porselen eşyalar ve güzergah bilgilerini içeren ahşap materyaller de buldu.

NRIMH yetkilileri, söz konusu geminin keşfinin Joseon Hanedanlığının bürokrasi, vergi ve taşımalık sistemlerine ait önceki bilgileri teyit eder nitelikte olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Mado 4'ten çıkarılan 120'den fazla eserin yer aldığı özel sergi ise "Denizi Aşan Ulusun Gemisi" ismiyle Taean Denizcilik Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
