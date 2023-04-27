John Howell ve Stefan Schennach: Yetkilileri Terörle Bağlantılı Suçlara İlişkin İddiaların Doğruluğu Konusunda, Uluslararası İnsan Hakları...

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye izleme raportörleri John Howell ve Stefan Schennach, 25 Nisan'da 21 ilde düzenlenen operasyon sonucunda aralarında siyasetçi, gazeteci ve avukatların bulunduğu 126 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Yetkilileri, bu tutuklamalar ve terörle bağlantılı suçlara ilişkin ciddi iddiaların doğruluğu konusunda, uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda kapsamlı ve adil soruşturmalar yürütmeye çağırıyoruz. Ayrıca, yetkilileri siyasetçilere, avukatlara, gazetecilere ve sivil toplum aktivistlerine yönelik her türlü misillemeye son vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye izleme raportörleri John Howell ve Stefan Schennach, 25 Nisan'da 21 ilde düzenlenen operasyon sonucunda aralarında siyasetçi, gazeteci ve avukatların bulunduğu 126 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Yetkilileri, bu tutuklamalar ve terörle bağlantılı suçlara ilişkin ciddi iddiaların doğruluğu konusunda, uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda kapsamlı ve adil soruşturmalar yürütmeye çağırıyoruz. Ayrıca, yetkilileri siyasetçilere, avukatlara, gazetecilere ve sivil toplum aktivistlerine yönelik her türlü misillemeye son vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

AKPM Türkiye izleme raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Avusturyalı parlamenter Stefan Schennach, 25 Nisan'da Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon ile aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin bulunduğu 126 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. AKPM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Howell ve Schennach şunları kaydetti:

"Yaklaşmakta olan ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri üzerinde caydırıcı etkisi olan bu olaylar karşısında dehşete düştük. Özellikle muhalefet partisi HDP üyelerinin, seçim güvenliğini yakından takip edebilecek avukatların ve olası seçim hileleri iddialarını haberleştirebilecek bağımsız gazetecilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Bu, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinin içinde bulundukları kısıtlayıcı ve baskıcı ortamın bir başka örneğidir. Benzer endişeler Meclis tarafından geçen Ekim ayındaki 2459 sayılı kararda ve Meclis'in seçim öncesi heyetinin Türkiye'ye yaptığı son ziyarette de ifade edilmişti.

Yetkilileri, bu tutuklamalar ve terörle bağlantılı suçlara ilişkin ciddi iddiaların doğruluğu konusunda, uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda kapsamlı ve adil soruşturmalar yürütmeye çağırıyoruz. Ayrıca, yetkilileri siyasetçilere, avukatlara, gazetecilere ve sivil toplum aktivistlerine yönelik her türlü misillemeye son vermeye çağırıyoruz.

Yetkilileri bir kez daha muhalefetin faaliyet gösterebilmesi ve gazeteciler ile diğer sivil toplum temsilcilerinin ifade özgürlüğü hakkı da dahil olmak üzere, özgür ve adil seçimlerin güvence altına alınmasına yönelik tüm koşulların yerine getirilmesini sağlamaya çağırıyoruz."