JOHANNESBURG - Güney Afrika'da siyahilerin ilk kez oy kullandıkları 1994 seçimlerinin yıl dönümü - Haberler

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JOHANNESBURG - Güney Afrika'da siyahilerin ilk kez oy kullandıkları 1994 seçimlerinin yıl dönümü

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrikalılar bugün ülkenin ilk demokratik seçimi olan 1994 seçimlerinin 28. yıl dönümünü kutluyor.

Güney Afrikalılar bugün ülkenin ilk demokratik seçimi olan 1994 seçimlerinin 28. yıl dönümünü kutluyor.

Batılılar tarafından 17'nci yüzyıl ortalarından itibaren sömürülen Güney Afrikalı siyahiler, tarihlerinde ilk kez 27 Nisan 1994'te sandık başına gitmişti.

Hayatının 27 yılı ırkçı beyaz azınlık rejimin zindanlarında geçen, siyahi hareketin simge ismi Nelson Mandela, bu seçim sonucunda ülkenin ilk siyahi devlet başkanı seçilmişti.

Mandela, daha sonra o günün siyahiler açısından önemini, "27 Nisan 1994'te yeni bir şafak sökerken bir ulus olarak içinden geldiğimiz korkunç geçmişi hatırladığımız için ancak pek azımız duyguların fışkırmasını bastırabildi." sözleriyle tarif etmişti.

Güney Afrikalıların hayatında bir dönüm noktası olan bu tarih, ülkede her yıl "Özgürlük Günü" adıyla resmi gün olarak kutlanıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti ise demokrasiye geçişin 28. yıl dönümünde, yüksek işsizlik ve suç oranlarına rağmen kıtanın en büyük ekonomilerinden ve en güçlü demokrasilerinden biri olma özelliğini koruyor.

Öte yandan, apartheid rejiminin Güney Afrika toplumunda açtığı yaraların izleri, bugün de tazeliğini koruyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Nelson Mandela, Güney Afrika, Sandık, Nisan, Güncel, Haberler

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