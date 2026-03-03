Güney Afrika'da çöken iş merkezinde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yapı güçlendirme çalışması sırasında çöken iş merkezinde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetlerinden yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Ormonde bölgesindeki iş merkezi binasının bir kısmının 2 Mart'ta yapı güçlendirme çalışmaları sırasında çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, böylece ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Johannesburg Belediye Başkanı Dada Morero, yaptığı açıklamada, "Söz konusu bina, inşaat sürecinde usulüne uyulmadığı için belediye yönetmeliklerini açıkça ihlal etmiştir. Belediyenin resmi onay kaydı bulunmamaktadır ve inşaat planları inceleme için sunulmamıştır." dedi.

Morero, binanın tamamının yıkılmasının planlandığını ve masrafların mülk sahibinden tahsil edileceğini belirterek, olayda hayatını kaybeden inşaat işçilerinden bazılarının Lesotho vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Ormonde'deki iş merkezinin bir kısmının çökmesi sonucu 12 işçi enkaz altında kalmıştı. Dün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişi yaralı halde kurtarılmış, 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.