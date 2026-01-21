Haberler

Güney Afrika'da mahkeme binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki Booysens Sulh Ceza Mahkemesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırganların kimliği henüz belirlenmedi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde bulunan Booysens Sulh Ceza Mahkemesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 silahlı saldırgan, Johannesburg'un güneyindeki mahkeme binası önündeki kalabalığa ateş açtı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda biri avukat 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mahkeme binasını güvenlik çemberine alan polis, giriş ve çıkışları kapattı.

Ülkede son zamanlarda yargı mensuplarını, tanıkları ve avukatları hedef alan şiddet olaylarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
