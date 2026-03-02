Haberler

Güney Afrika'da iş merkezinin çökmesi sonucu 6 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde bir iş merkezinin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yapı güçlendirme çalışması yürütülen iş merkezinin çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetlerinden yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Ormonde bölgesindeki iki katlı iş merkezinin yapı güçlendirme çalışmaları sırasında çökmesi sonucu 12 kişinin enkazda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz alanında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin yaralı halde çıkarıldığı, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Enkazda olduğu tespit edilen diğer 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Johannesburg Belediye Meclisinin Kamu Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Mgcini Tshwaku, basına yaptığı açıklamada, binanın çökme nedenine ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını söyleyerek, "Bina planlarını profesyonel bir yapı mühendisi aracılığıyla kontrol edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın taziye ve başsağlığı dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, çökme olayına ilişkin soruşturmanın, ölenlerin ailelerine ve hayatta kalanlara cevaplar sağlayacağını ve bu tür bir trajedinin tekrarını önlemeye yardımcı olacağını umuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular