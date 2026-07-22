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JÖAK timlerinin atış eğitimi videosu sosyal medyada beğeni topladı

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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personelinin zorlu hedefleri tam isabetle vurduğu atış eğitimi videosu sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kişi tarafından beğenildi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin atış eğitimi videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Plan kusursuzsa, sonuç kaçınılmazdır" başlığıyla JÖAK timlerinin atış eğitimi videosu paylaşıldı.

Görüntülerde, JÖAK timlerinin zorlu hedefleri tam isabetle vurduğu anlar yer aldı.

Birçok kişi tarafından beğenilen videonun paylaşımında, "JÖAK için tetiğe dokunulan o an, başarının imzasıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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