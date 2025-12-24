Çin'in Doğusunda Araç Gölete Düştü: 8 Ölü

NANCHANG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Pengze ilçesinde bir aracın gölete düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin kamu güvenliği bürosundan yapılan açıklamaya göre kaza, salı günü saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı bir köyün kırsal kesiminde meydana geldi.

Gölete düşen aracı 49 yaşında bir kadının kullandığı ve araçta bulunan 8 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza sonrası polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.