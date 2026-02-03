Haberler

Çin'in Jiangsu Eyaletinde İnşaat Halindeki Köprü Çöktü: 5 Ölü

Güncelleme:
Çin'in Jiangsu eyaletinde inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu kayıp olarak aranan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yerel yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

NANJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yapımı süren bir köprünün çökmesi sonucu meydana gelen kazada, kayıp olarak aranan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Yerel yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada, kazanın pazartesi günü saat 17.46'da Yancheng kentinde yaşandığını belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

500

