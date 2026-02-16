Çin'de Havai Fişek Mağazasında Patlama: 8 Ölü, 2 Yaralı

NANJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir havai fişek satış mağazasında meydana gelen patlamada ve ardından çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif yaralandı.

Yerel yetkililer, patlamanın pazar günü yerel saatle 14.30 civarında eyalete bağlı Donghai ilçesinin Dong'an köyünde, köy sakinlerinden birinin mağaza yakınında uygun olmayan şekilde havai fişek ateşlemesiyle meydana geldiğini belirtti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 16.00 civarında söndürüldü.

Olaydan sorumlu kişiler gözaltına alındı. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma açılırken, müteakip önlemler uygulamaya konuldu.