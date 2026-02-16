Haberler

Çin'de Havai Fişek Mağazasında Patlama: 8 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir havai fişek satış mağazasında meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni, bir köy sakininin uygun olmayan şekilde havai fişek ateşlemesi olarak belirlendi.

NANJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir havai fişek satış mağazasında meydana gelen patlamada ve ardından çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif yaralandı.

Yerel yetkililer, patlamanın pazar günü yerel saatle 14.30 civarında eyalete bağlı Donghai ilçesinin Dong'an köyünde, köy sakinlerinden birinin mağaza yakınında uygun olmayan şekilde havai fişek ateşlemesiyle meydana geldiğini belirtti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 16.00 civarında söndürüldü.

Olaydan sorumlu kişiler gözaltına alındı. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma açılırken, müteakip önlemler uygulamaya konuldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
