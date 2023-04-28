Jet Fadıl davasında 601 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 2 bin 504 yıl hapis cezası verildi

İstanbul'da Capricecold Bayrampaşa ve Maldivler'deki Capricegold Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 614 kişinin dolandırıldığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mağdur aileler 10 yıl sonra çıkan karar için 'Hırsızlara yol olmaması için bu davada bir örnek oldu. Umarız bu dava bir ders olur' açıklamasını yaptı.

SİNEM NAZLI DEMİR

"Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı davada mahkeme, Akgündüz hakkında, 601 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle toplam 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon lira para cezası verdi. Mağdur aileler 10 yıl sonra çıkan karar için "Hırsızlara yol olmaması için bu davada bir örnek oldu. Umarız bu dava bir ders olur" açıklamasını yaptı.

İstanbul'daki Capricecold Bayrampaşa ve Maldivler'deki Capricegold Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 614 kişinin dolandırıldığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme; Akgündüz hakkında 601 kişiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli cezasına mahkum etti.

MAĞDUR AİLELERİN AVUKATLARI, CEZANIN EN ÜST SINIRDAN VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmaya bazı mağdurlar ile avukatları katıldı. Fadıl Akgündüz'ün muhasebeciliğini yapan yeğeni tutuklu sanık Mehmet Salih Obut da duruşmada hazır bulundu. Fadıl Akgündüz ise duruşmaya, Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Davacı ailelerin avukatları, önceki şikayetlerini tekrar ettiklerini ve sanıkların ailelere örgütlü bir şekilde zarar verdiklerini belirttiler. Avukatlar, sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçu işlediklerini söyleyerek en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ettiler.

"HAKSIZ YERE SAĞLIĞIM KÖTÜ BİR YERE TAŞINIYOR"

Duruşmada savunma yapan Fadıl Akgündüz 2016 yılında verdiği savunmanın hala arkasında olduğunu söyledi. Verdiği ifadelerin aleyhine bir durum oluşmadığını belirten Akgündüz, "Ticaret Bakanlığı müfettiş raporu çürütülmüştür. Bizim bu Bayrampaşa konusuyla ilgili proje de ortada. 3 milyar 200 milyon lira olarak tespit edilen rakam ne kadar düşük kalsa da bu projeye yatırımcı şirketin yatırım yaptığı ortaya çıkmıştır. Yapılan yatırımın yüzde 84'ü yatırımcı şirketin kendi kaynakları tarafından yapılmıştır. Şikayetçilerin bu yatırımdaki payına bakınca yüzde 21 olduğunu görmekteyiz. Mahkemenizin kararlarına saygım vardır. Yaklaşık 19 aydır tutukluyum. Karaciğer hastasıyım, tedavim burada aksıyor. Suçsuzum ve bunun tespit edileceğinden emimim. Haksız yere sağlığım kötü bir yere taşınıyor" dedi.

AKGÜNDÜZ'ÜN AVUKATLARI CEZA İÇİN SUÇ UNSURLARININ OLUŞMADIĞINI BELİRTTİ

Tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ise dava nedeniyle mevcut işini kaybettiğini ve davaya konu olan projenin asıl sahibinin Fadıl Akgündüz olduğunu söyledi. Obut, dolandırıcılık yapıldığını bilmediğini iddia ederek "Beni tanıyan insanlar hak hukuk konusunda ne kadar hassas olduğumu bilirler" dedi.

Davaya konu olan projeye yatırım yapmış aileler de "Biz vatandaşız, teşkilat gibi hazırlanmışlar. Sistemi uzatmak üzerine yargıyı çalışıyorlar. Şikayetçiyiz" dediler. Sanık avukatları duruşmada söz alarak dolandırıcılık suçunun temel unsurlarının oluşmadığını savundu. Etraflıca bir bilirkişi incelemesi yapılmadığını öne süren avukatlar, mütalaanın hatalı verildiğini belirterek sanıkların beraatini talep ettiler. Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde verdiği mütaalasını tekrar etti. Son sözü sorulan sanıklar Akgündüz ve Obut da beraatlerini talep ettiler.

AKGÜNDÜZ'E 2 BİN 504 YIL VE 12 MİLYON LİRA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Akgündüz hakkında 601 kişiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

Heyet, sanıklardan Mehmet Salih Obut'u aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapis ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum ederken, sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740 bin lira adli para cezası verdi. Para cezalarının 24 taksitte ödenmesine hükmeden mahkeme, Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk halinin, Avniye Obut ve İbrahim Obut'un hükmen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verdi. Mahkeme, 6 sanığı ise beraat ettirdi.

"ADALETE TEŞEKKÜR EDİYORUZ, BU DAVA BİR ÖRNEK OLDU"

Mağdurlar ve avukatları, duruşmadan sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Aileler, adalet sistemine teşekkür ederek şu açıklamayı yaptılar:

"10 yıldır süren davamız bugün neticelendi. Jet Fadıl ömür boyu mahkum oldu. Bizim için çok mutlu bir gün. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Adalete teşekkür ediyoruz, adalet yerini buldu. Hırsızlara yol olmaması için bu davada bir örnek oldu. Umarız bu dava bir ders olur".