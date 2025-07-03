Jeremy Corbyn Yeni Parti Kurma Sinyalini Verdi

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, gelecek genel seçimlerden önce bağımsız milletvekilleriyle yeni parti kurabileceği sinyalini verdi.

ITV kanalına konuk olan Corbyn, geçen yıl kurulan "Bağımsız İttifak" grubu içindeki milletvekilleriyle yeni parti kurulması yönünde görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Corbyn, yeni parti kurmaya hazırlanıp hazırlanmadıkları sorusuna, "Bu grup (Bağımsız İttifak) bir araya gelecek, bir alternatif olacak." yanıtını verdi.

Bağımsız milletvekili Corbyn, bu yeni partinin yoksulluk, eşitsizlik ve savaşa değil, barışa dayalı dış politika izleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Corbyn, olası yeni partinin liderliğini üstlenip üstlenmeyeceği sorulduğunda ise "Ben buradayım, halkımıza hizmet etmek için çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Eski İşçi Partisi lideri Corbyn, "Bağımsız İttifak grubumuz geçen yıl parlamentoda çok iyi şekilde birlikte çalıştı ve birinci yılımıza yaklaşırken bu birlikteliği daha da güçlendireceğiz." dedi.

İngiltere Parlamentosunda "Bağımsız İttifak"

İngiltere'de aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekili, Eylül 2024'te parlamento grubu kurduklarını duyurmuştu.

Grupta, geçen sene yapılan genel seçimde İşçi Partisinden adaylığı engellendikten sonra bağımsız milletvekili olarak yeniden seçilen Corbyn'in yanı sıra milletvekilleri Shockat Adam, Ayoub Khan, Adnan Hussain ve Iqbal Mohamed yer alıyor. Böylelikle, "Bağımsız İttifak" adlı yeni grup, parlamentodaki aşırı sağcı Reform UK partisiyle eşit sayıda milletvekiline, 4 milletvekili bulunan Yeşiller Partisinden ise daha fazla vekile sahip bulunuyor.

İttifakın 5 üyesi de genel seçimde, Müslüman nüfusun yoğun olduğu seçim bölgelerinde Filistin destekçisi duruşlarıyla iktidardaki İşçi Partisi milletvekili adaylarını geride bırakmıştı.