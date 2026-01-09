Haberler

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü Jeju Air faciasında yolcuların kurtulma ihtimali olduğu ortaya çıktı

Güncelleme:
Güney Kore'de yapılan bir rapora göre, Jeju Air'in Aralık 2024'teki kazasında yolcuların hayatta kalma ihtimali olduğu belirtildi. Simülasyonlar, uçağın düz zeminde sürüklenerek durması durumunda kurtuluş olasılığını artırdığını gösteriyor. Kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Kore'de Ulusal Meclise sunulan raporda, Jeju Air'e ait uçağın Aralık 2024'te iniş takımlarının açılmaması ve duvara çarpması sonucu 179 kişinin hayatını kaybettiği kazada "bütün yolcuların hayatta kalabilme ihtimali" olduğu ortaya çıktı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekili Kim Eun-hye, Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi olarak kabul edilen "Jeju Air" kazasına ilişkin raporun bazı detaylarını paylaştı.

Simülasyon görselleriyle??????? desteklenen raporda, pistin sonunda yer alan ve aletli iniş sisteminin kurulu olduğu bölümü destekleyen beton duvarın bulunmaması veya darbe anında yıkılacak şekilde tasarlanmış olması halinde, tüm yolcuların muhtemelen hayatta kalabileceği sonucuna varıldı.

Simülasyonlar, pist boyunca sürüklenerek beton duvara çarpan uçağın, düz zeminde gitmesi durumunda herhangi bir çarpışma meydana gelmeden kendiliğinden duracağını gösterdi.

Belgeler, düz zeminde sürüklenen uçağın durma noktasına gelmeden 630 metre daha ilerleyeceğini ve böylelikle yolcuların kurtarılabilme ihtimali olduğunu ortaya koydu.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı da Meclise yaptığı açıklamada, uçağın çarptığı bariyerin "havalimanı güvenlik standartlarına uymadığını" bildirdi.

Kaza

29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen kaza sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
