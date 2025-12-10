Haberler

ABD'de yargıç, Epstein davasına ait jüri tutanaklarının açıklanması isteğini kabul etti

ABD'de bir yargıç, Jeffrey Epstein'in cinsel istismar davasına ait jüri tutanaklarının kamuya açıklanmasına izin verdi. Bu karar, yeni yasalar doğrultusunda alındı ve Epstein'in davasıyla ilgili soruşturma belgeleri de açıklanabilir.

NEW ABD'de yargıç, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in cinsel istismar davasına ait jüri tutanaklarının kamuoyuna açıklanması talebini onayladı.

ABD Bölge Yargıcı Richard M. Berman, Epstein'in 2019'daki cinsel istismar davasına ait "gizli büyük jüri tutanaklarının" hükümet tarafından halka açıklanmasını gerektiren yeni bir yasayı gerekçe göstererek, daha önce aldığı "gizli tutma" kararını tersine çevirdi.

ABD Adalet Bakanlığının "kayıtların gizliliğinin kaldırılması" talebini kabul eden Berman, dün, Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davayla ilgili tüm soruşturma belgelerinin Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanabileceğine hükmeden federal yargıç Paul Engelmayer ile aynı noktada buluştu.

Berman, daha önce yayımlanması planlanan yaklaşık 70 sayfalık büyük jüri belgelerinin pek de aydınlatıcı olmadığını ve Epstein'in davranışlarına dair "sadece duyumdan ibaret bir kesit" olduğunu belirtmişti.

Geçen hafta ise Florida'da bir başka Bölge Yargıcı, 2000'li yıllarda Epstein hakkında yürütülen ve sonuçsuz kalan bir federal büyük jüri soruşturmasının tutanaklarının gizliliğinin kaldırılmasına karar vermişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

