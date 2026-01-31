Haberler

New York Times: ABD'de federal yetkililer, Epstein'ın en yakın çevresini haritalandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li federal yetkililer, cinsel istismar suçlarıyla yargılanan Jeffrey Epstein'ın yakın çevresini haritalandırdı. Yeni yayımlanan belgelerde Epstein'ın suç ortakları arasında yer alan isimler belirlendi.

ABD'de federal yetkililerin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın en yakın çevresini haritalandırdığı bildirildi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesi sonrası ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı.

New York Times haberine göre, federal yetkililer, belgeleri inceleme esnasında Epstein'ın yakın çevresinin bir şemasını oluşturdu ve şemada "potansiyel suç ortakları" olarak değerlendirilen kişilere yer verdi.

Bunlar arasında Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, avukatı Darren Indyke, muhasebecisi Richard Kahn, mali danışmanı Harry Beller ve uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff yer aldı.

Şemada görseli sansürlenmediği görülen Indyke, Kahn ve Beller'in, "Epstein'ın en yakın çalışanlarından bazıları" olduğu ve bu kişilerin "Epstein'ın işlerinin iç işleyişinde yer aldıkları" kayda geçti.

Epstein'ın çevresindeki birçok tanınmış kişinin fotoğrafları ve isimleri yer aldığı şemada, "çalışan" veya "kız arkadaşı" nitelendirmesi yapılan bazı kişilerin isim ve yüzlerinin gizlendiği görüldü.

Toplamda 3,5 milyon belge kamuoyuna açıklandı

Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin videoyu ve yaklaşık 180 bin görseli yayımlayarak, kamuoyunun erişimine açtıklarını söylemişti.

Son yayımın, ilgili yasa doğrultusunda toplamda 3,5 milyon belgenin kamuoyuna açıklandığı anlamına geldiğini kaydeden Blanche, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bakanlığa "şeffaf olma talimatı" verdiğini ve Bakanlığın da bunu yaptığını belirtmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu