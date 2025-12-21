Haberler

ABD'de paylaşıma açılan Epstein dosyalarının bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi

ABD'de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'e ait belgelerin kamuoyuna açılmasının ardından bazı dosyaların erişimden kaldırıldığı bildirildi. Kaldırılan belgeler arasında Donald Trump'a ait fotoğraflar ve sanat eserleri de yer alıyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelerin, kamuoyuyla paylaşılmasından kısa süre sonra bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Adalet Bakanlığının erişime açtığı ve dün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyaların ulaşılamaz durumda olduğu belirtildi.

Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğuna değinildi.

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı.

Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi kullanarak kuruma bildirmeleri konusunda insanları yönlendiriyor.

Söz konusu internet sayfasında, "ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih göz önüne alındığında, mağdurlara, diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığının, dosyaların neden artık erişilebilir olmadığına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermediği kaydedildi.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
