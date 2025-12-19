Haberler

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, teknik sorun nedeniyle yörünge altı uçuşu erteledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait Blue Origin, NS-37 yörünge altı uçuşunu teknik bir problem nedeniyle ertelerken, yeni tarihin 20 Aralık olabileceği belirtildi. Uçuş mürettebatında, uzaya seyahat eden ilk tekerlekli sandalye kullanıcısı da yer alıyor.

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, uçuş öncesi kontroller sırasında teknik bir sorun tespit edilmesi sebebiyle NS-37 yörünge altı uçuşunu erteledi.

Şirketin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, NS-37 yörünge altı uçuşu teknik bir sorun sebebiyle askıya alındı.

Uçuşun en erken 20 Aralık'ta yapılabileceği belirtilirken, canlı yayının fırlatmadan 20 dakika öncesinde başlayacağı bilgisi verildi.

NS-37 yörünge altı uçuşunun mürettebatı arasında uzayın sınırına seyahat eden ilk tekerlekli sandalye kullanıcısı olacak havacılık mühendisi Michaela Benthaus bulunuyor.

Uçuş için planlanan diğer mürettebat üyeleri arasında eski SpaceX Uçuş Güvenilirliği Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, girişimci Neal Milch, fizikçi Joey Hyde, yatırımcı Adonis Pouroulis ve bilgisayar bilimci Jason Stansell yer alıyor.

Uçuşun yapılacağı New Shepard aracının yörünge altı uçuşları 10-12 dakika sürerken, uçuş sırasında birkaç dakikalık "ağırlıksızlık" hissi yaşanıyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
title