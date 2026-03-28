Haberler

İngiltere'den gelen Jasmin Vardimon Company, sanatseverlerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin tanınmış dans ve tiyatro topluluğu Jasmin Vardimon Company, 25. yıl dönümüne özel hazırlanan "Now" isimli gösterisiyle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Gösteri, geçmiş, bugün ve geleceğin iç içe geçtiği güçlü bir anlatı sunuyor.

Tatlı Ekşi ve Pyramidion işbirliği ile İstanbul'a gelen topluluk, İngiltere'de 1998'de kuruldu.

"Now" gösterisi, topluluğun en güçlü çalışmalarından bölümlerin iç içe geçtiği görsel bir şölen sunarken, bir anlamda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sürekli gidip gelen bir anlatı oluşturuyor."

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta

70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi