İngiltere'den gelen Jasmin Vardimon Company, sanatseverlerle buluştu

İngiltere'nin başarılı dans ve tiyatro topluluklarından Jasmin Vardimon Company, 25. yıl dönümlerine özel tasarlanan "Now" gösterisini İstanbul'da sahneledi.

Topluluk, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Tatlı Ekşi ve Pyramidion işbirliği ile İstanbul'a gelen topluluk, İngiltere'de 1998'de kuruldu.

"Now" gösterisi, topluluğun en güçlü çalışmalarından bölümlerin iç içe geçtiği görsel bir şölen sunarken, bir anlamda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sürekli gidip gelen bir anlatı oluşturuyor."