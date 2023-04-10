Japonya, Ürdün ile ilişkilere büyük önem veriyor

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. İkili ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Japonya, Orta Doğu barışı açısından Ürdün ile ilişkilere büyük önem veriyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ülkesinin, Orta Doğu barışı açısından Ürdün ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi.

Bakan Hayaşi, resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre 20 dakika süren görüşmede, Kral Abdullah ile Hayaşi ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Hayaşi, Kral Abdullah ve Kraliçe Ranya'nın ziyaretinin kazandırdığı ivmeyle Tokyo-Amman ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Görüşmede Hayaşi, ülkesinin, Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlanması açısından Ürdün ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı da görüşmede Filistin davasının ele alındığını duyurdu.

Kral Abdullah'ın "Filistin topraklarında istikrarı bozacak ve barışa ulaşma şansını baltalayacak tek taraflı önlemlerin durdurulmasına ihtiyaç duyulduğunu" vurguladığı görüşmede iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirme yolları ile Japonya'nın bölge ve dünya barışını sağlama çabalarını desteklemedeki rolü de konuşuldu.

Görüşmede ayrıca Japon Bakan Hayaşi, Ürdün'ün küresel barış ve güvenliği sağlamadaki rolüne övgüde bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 6 Nisan'da Japonya ve Birleşik Krallık'ı kapsayan yurt dışı turuna çıkmıştı. Kral'ın ziyaretlerinin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.