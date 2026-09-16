Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Mori, Ukrayna Parlamentosunda Rusya'nın saldırılarını kınadı

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Mori Eisuke, Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada Rusya'nın bu ülkeye saldırılarını kınadı ve ülkesinin barış anlaşmasına yönelik çabaları desteklediğini bildirdi.

Kyodo ajansının Tokyo hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Meclis Başkanı Mori, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret düzenledi.

Ukrayna Parlamentosunda konuşma yapan Mori, Rusya'nın bu ülkeye saldırılarını kınadı ve bu saldırıları "Ukrayna'yı kimliğinden yoksun bırakma girişimi ve yerleşik uluslararası düzeni temelden sarsan bir barbarlık eylemi" olarak niteledi.

Mori, Rusya'nın saldırganlığının "uluslararası toplumun ilke ve değerleriyle bağdaşmadığını" kaydederek, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki "askeri işbirliğinin Japonya'nın ulusal güvenliğinden bağımsız bir gelişme olmadığını" ileri sürdü.

Rusya'nın "statükoyu güç kullanarak tek taraflı olarak değiştirme teşebbüslerine müsamaha gösterilmeyeceğini" belirten Mori, ülkesinin barış anlaşmasına yönelik çabaları desteklediğini ifade etti.

Meclis başkanı düzeyinde 15 yıl sonra ilk ziyaret

Mori'nin ziyareti, 2011 yılından bu yana, Japonya'dan meclis başkanı düzeyinde, Ukrayna'ya yapılan ilk ziyaret olarak kayda geçti.

Japonya'da Rusya-Ukrayna krizine hakim siyasetçilerinden biri olarak tanınan Mori, 1995-2011 yıllarında Japonya-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubunda görev almıştı.

Kaynak: AA