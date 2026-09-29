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Japonya, Suriye merkezli 16 kuruluşa yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı

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Japonya yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdığını duyurdu. Karar kapsamında Suriye içişleri ve savunma bakanlıkları dahil 16 kuruluşa yönelik yaptırımlar kaldırılırken, Suriyeli 59 şahıs ve 15 kuruluşa yönelik yaptırımlar sürecek.

Japonya yönetimi, Suriye ile mevcut ilişkiler ışığında bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdıklarını duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeyle ilişkilerin normalleştiğine dikkat çekildi.

Alınan karar kapsamında Suriye merkezli Suriye içişleri ve savunma bakanlıkları dahil 16 kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan, Suriyeli 59 şahıs ve 15 kuruluşa yönelik yaptırımların ise süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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