Japonya hükümeti, silah ihracatına yönelik kısıtlamaların esnetilmesini onayladı

Japonya'da hükümet, ölümcül silahların ve savunma ekipmanlarının diğer ülkelere satışındaki kısıtlamaların esnetilmesine ilişkin düzenlemeye onay verdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da Kabine ve Ulusal Güvenlik Konseyi, ölümcül silahların ve savunma ekipmanlarının ihracatına yönelik kısıtlamaların esnetilmesine ilişkin teklifi değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıda, yurt dışına silah satışını mümkün kılmak için savunma ekipmanı ihracatına ilişkin sınırlamaların kaldırılması onaylandı.

"Savunma ekipmanı ve teknolojisinin transferine ilişkin üç ilke" ve uygulama kılavuzlarındaki onaylanan değişiklikler, ihracatı beş muharebe dışı kategoriyle (kurtarma, nakliye, uyarı, gözetim ve mayın temizleme) sınırlayan kuralları ortadan kaldırıyor.

Düzenleme, savunma ekipmanlarını, ölümcül ve yıkıcı olup olmamalarına göre "silah" ve "silah dışı" şeklinde sınıflandırıyor.

Radar sistemleri gibi "silah harici" ekipmanın ihracatındaki sınırlamayı kaldıran düzenleme, füze gibi "silahların" ise Japonya ile anlaşmalı ülkelere satışına izin vermeyi öngörüyor.

Öte yandan, yeni düzenleme, çatışma halindeki ülkelere silah ihracatını yasaklamaya devam ederken, Japonya'nın güvenlik gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu "istisnai durumlarda" silah satışına izin verecek.

Ayrıca yeni değişikliklere göre parlamentoya silah ihracatıyla ilgili bilgilendirmeler, hükümetin ihracat onayının ardından yapılacak.

Başbakan'dan "Huzurun ve güvenliğin tek başına korunamayacağı" açıklaması

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "artık hiçbir ülkenin huzurunu ve güvenliğini tek başına koruyamayacağını" bildirdi.

Takaiçi, "Barışçıl bir ulus olma ve temel ilkelerimizi savunma taahhüdümüzde hiçbir değişiklik yok. Teçhizat transferlerini stratejik olarak teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, Japonya'nın "barışsever bir ulus olarak temel ilkelerine bağlı kalacağını" söyledi.

Hükümetin bu adımı, silah ihracatı konusunda katı kısıtlamalara sahip olan Japonya'nın savunma stratejisinde "büyük değişiklik" teşkil eden bir adım olarak görülüyor.

Ulusal basında Japonya'nın bu hamleyle İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez diğer ülkelere "ölümcül silah ihracatının" kapılarını açtığına dikkat çekildi.