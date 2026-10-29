Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 4 geminin Osumi Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

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Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait dört geminin Kagoshima eyaleti açıklarındaki Osumi Boğazı'ndan geçerek Pasifik Okyanusu'na girdiğini duyurdu.

Kyodo'nun haberine göre Bakanlık, Çin donanmasına ait 3 gemi ile Çin sahil güvenliğine ait 1 geminin Japonya'daki Osumi Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, Boğaz'dan geçerek Pasifik Okyanusu'nda seyrettiği belirtilen Çin'e ait gemilerin faaliyetlerinin yakından izlendiği kaydedildi.

Haberde, dört geminin önce Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima eyaleti açıklarında bulunan Kuchinoerabu Adası'nın yaklaşık 200 kilometre batısında seyrettiği, ardından doğuya yönelerek Pasifik Okyanusu ile Doğu Çin Denizi'ni birbirine bağlayan Boğaz'dan geçiş yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA