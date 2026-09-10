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Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin 72. kuruluş yıl dönümü Ankara'da resepsiyonla kutlandı

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Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin kuruluşunun 72. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin kuruluşunun 72. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinliğe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Tamura, yaptığı konuşmada bu yılın Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği bakımından çok tarihi olduğunu belirterek, zirve vesilesiyle Japon ile Türk yetkililer arasında da temasların olduğunu söyledi.

Tamura, Japonya'nın, bu yıl ikili savunma işbirliğinin giderek güçlendiğini gösteren yeni bir dönüm noktası olarak Türk Deniz Harp Okulunun seçkin bir mezununa "Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Başarı Ödülü" verilmesini öngören girişim başlattığını ifade etti.

Tamura, bu kapsamda ödüle layık görülen ilk kişi olan Teğmen Yasin Safitürk'e ödülünü takdim etmekten büyük onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Japonya'nın da Türkiye gibi hukukun üstünlüğüne büyük önem verdiğine dikkati çeken Tamura, giderek daha karmaşık ve zorlu hale gelen uluslararası güvenlik ortamında güç veya zorlama yoluyla statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime karşı çıkılması gerektiğine kuvvetle inandıklarını vurguladı.

Tamura, uzun yıllara dayanan dostluğun, savunma ve güvenlik alanlarının ötesine geçerek iki ülke arasındaki ilişkileri çok çeşitli alanlarda yeni ufuklara taşımasını temenni etti.

Gelecek ay Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin açılmasının planlandığına işaret eden Tamura, "Eğitim, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha önce resepsiyona katılacağı belirtilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yoğun gündemi nedeniyle etkinliğe iştirak edemediği bildirildi.

Kaynak: AA
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