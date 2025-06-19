Japonya, Orta Doğu'daki Vatandaşlarını Tahliye İçin Cibuti'ye Uçak Gönderiyor

Japonya, iki C-2 tipi nakliye uçağının, Orta Doğu'daki vatandaşlarını olası bir durumda tahliye etmek için Cibuti'ye gönderileceğini duyurdu.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin talebi üzerine Orta Doğu'da bulunan vatandaşlarının tahliye edilmesi ihtimaline karşı bölgeye nakliye uçağı gönderileceğini açıkladı.

Toplam 120 kişilik mürettebatı bulunan iki C-2 nakliye uçağının, Cibuti'deki Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Üssü'ne gönderileceğini belirten Nakatani, uçakların burada hazır bulunacağını ifade etti.

Nakatani, C-2'lerin ülkeden ayrılmasından önce Öz Savunma Kuvvetleri'nin yaklaşık 10 personelinin bilgi toplamak üzere Orta Doğu'ya gittiğini söyledi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar da uçakların 21 Haziran'da Japonya'dan ayrılmasının planlandığını kaydetti.

Haberde adı açıklanmayan bir hükümet kaynağına göre, Japonya ayrıca yaklaşık 90 vatandaşını ve aile üyelerini İran'ın başkenti Tahran'dan Azerbaycan'a otobüsle tahliye etmeyi planlıyor, İsrail'de yaşayanları da Ürdün'e otobüsle tahliye edilme seçeneğini sunuyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.