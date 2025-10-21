Haberler

Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae Seçildi

Japonya'da Liberal Demokrat Parti'nin liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, ülkenin tarihindeki ilk kadın başbakan olarak mecliste yapılan oylamada 237 oyla seçildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya'da meclis oturumunda, ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin oylama yapıldı.

Buna göre, Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, 237 oyla yeni başbakan seçildi.

Rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko'nun 149 oyuna karşı seçilen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun istifası

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyordu.

