Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae Göreve Başladı
Japonya'nın iktidar partisi Liberal Demokrat Parti'nin lideri Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisi olağanüstü oturumunda Başbakan olarak seçilerek ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu.
TOKYO, 21 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Temsilciler Meclisi olağanüstü oturumuna katılan Takaiçi Sanae (Ön sıra sağdan 2.), 21 Ekim 2025.
Japonya'nın iktidar partisi Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri Takaiçi Sanae, meclis oturumunun ardından salı günü Japonya Başbakanı seçilerek ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel