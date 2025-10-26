Japonya'nın HTV-X Kargo Uzay Aracı Başarıyla Fırlatıldı

TOKYO, 26 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın yeni nesil kargo uzay aracı HTV-X, pazar günü yerel saatle 09.00'da Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden H3 roketi No. 7 ile başarıyla fırlatıldı. Uzay aracı yaklaşık 14 dakika sonra planlanan yörüngesine ulaştı.

Japonya Uzay Ajansı tarafından geliştirilen insansız uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ekipmanları ve diğer malzemeleri taşıyacak.

21 Ekim'de yapılması planlanan fırlatma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Beş yıl öncesine kadar hizmet veren ve emekliye ayrılan "Kounotori" kargo aracının yerini alan HTV-X, daha hafif bir gövdeye ve taşıma kapasitesini yaklaşık 1,5 kat artıran yükseltilmiş sisteme sahip.

8 metre uzunluğunda ve 4,4 metre çapında olan araç, 5,8 tondan fazla yük taşıyabiliyor.

Uzay aracı, istasyonun robot kolu tarafından yakalanmadan önce yaklaşık dört gün boyunca istasyona doğru manevra yapacak. Araç istasyona kenetlendikten sonra Japonya'nın uluslararası uzay işbirliğine katkısı çerçevesinde kargo transferi operasyonlarına başlayacak.