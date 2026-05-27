Japonya'nın insansız kargo uzay aracının atmosfere girerek yandığı tahmin ediliyor

Japonya'nın yeni insansız kargo uzay aracı HTV-X, Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıma görevini tamamladıktan sonra atmosfere kontrollü giriş yaparak Pasifik'in güneyinde yandı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) yetkilisi, insansız kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme teslim etme ve bilimsel deneyleri destekleme görevini tamamladığını açıkladı.

HTV-X, 26 Ekim 2025'te Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

ISS astronotlarının günlük yaşamlarından ve deneylerden kalan atıkları taşıyan HTV-X'in atmosfere girişi sırasında kontrollü şekilde yanması planlanmıştı.

JAXA'ya göre, HTV-X, selefi Kounotori'ye kıyasla 1,5 kat daha fazla, yaklaşık 6 ton yük taşıyabiliyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
