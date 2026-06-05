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Japonya'nın en yaşlı Sibirya kaplanının 20 yaşında öldüğü bildirildi

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Japonya'nın Fukuoka şehrindeki hayvanat bahçesinde, ülkenin en yaşlı Sibirya kaplanı Kai'nin ileri yaşa bağlı nedenlerle 20 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya'nın Fukuoka şehrindeki hayvanat bahçesinde, ülkedeki en yaşlı Sibirya kaplanı Kai'nin 20 yaşında öldüğü bildirildi.

Kyodo News'in haberine göre yetkililer, Fukuoka hayvanat bahçesinde ülkenin en yaşlı Sibirya kaplanı Kai'ye ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, nesli tükenmekte olan 20 yaşındaki erkek kaplanın öldüğünü bildirerek ölüm sebebinin "ileri yaş" olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Shizuoka'daki bir hayvanat bahçesinde Mayıs 2006'da doğan ve ardından Fukuoka'ya transfer edilen Kai'nin ölümüyle birlikte, ülkedeki en yaşlı Sibirya kaplanı Tokuyama hayvanat bahçesindeki 18 yaşındaki dişi Miruru oldu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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