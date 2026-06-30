Haberler

Japonya En Doğudaki Adasına İlk Kez Gemisavar Füze Rampası Konuşlandırdı

Japonya En Doğudaki Adasına İlk Kez Gemisavar Füze Rampası Konuşlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, ülkenin en doğusundaki Minami-Torişima Adası'na ilk kez Tip 12 karadan gemiye füze rampası ve keşif İHA'ları gönderdi. 2027'de atış tatbikatları planlanırken, bölgede gerilimi artırabileceği endişesiyle eleştiriler yükseldi.

TOKYO, 30 Haziran (Xinhua) -- Japonya, ülkenin en doğusunda yer alan Minami-Torişima Adası'na ilk kez bir adet Tip 12 karadan gemiye füze rampası ve ilgili ekipmanları konuşlandırdı.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekipmanın adaya gerçek mühimmat kullanılan atış eğitimi sahasının inşaatına yönelik hazırlıklar kapsamında nakledildiğini belirtti.

Söz konusu konuşlandırmanın, sistemin yerel koşullarda düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını tespit amaçlı olduğu belirtilerek, adaya herhangi bir füze gövdesi taşınmadığı vurgulandı.

Japon devletine ait NHK kanalının bildirdiğine göre Savunma Bakanlığı 8 Haziran'da Chiba eyaletindeki bir limandan bir adet Tip 12 karadan gemiye füze rampasını ve hedef tespitine yönelik keşif amaçlı insansız hava araçlarını feribotla adaya nakletti.

Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin yeni mali yılın başlayacağı 2027 yılının Nisan ayında atış tatbikatlarına başlaması bekleniyor.

Bölgede gerilimi daha da tırmandırabileceği endişelerini tırmandıran bu hamle geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

Kaynak: Xinhua
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu