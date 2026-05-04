Haberler

Japonya, Kenya'ya savunma ekipmanı tedariki hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Kenya'ya savunma ekipmanı tedariki amacıyla resmi güvenlik yardımı (OSA) uygulanması için bu ülkeyle anlaşmaya vardı.

Japonya, Kenya'ya savunma ekipmanı tedariki amacıyla resmi güvenlik yardımı (OSA) uygulanması için bu ülkeyle anlaşmaya vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Nairobi'de Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile görüştü.

Görüşmede Motegi ve Mudavadi, Japonya'nın Kenya'ya savunma ekipmanı tedariki hedefiyle OSA çerçevesinin uygulanması mutabakatına vardı.

Motegi, görüşmede Japon şirketlerinin Kenya'ya yayılmasının hızlandığını ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi için ülke içi iş ortamının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Görüşmede Mudavadi ise Mombasa limanı dahil Kenya'daki önemli altyapıların geliştirilmesi konusunda Japonya ile birlikte çalışılması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 120'den fazla Japon şirketi faaliyet gösteriyor.

29 Nisan'da Afrika turu için Japonya'dan ayrılarak Zambiya ve Angola'yı ziyaret eden Motegi'nin, Kenya sonrası Güney Afrika'ya gitmesi bekleniyor.

OSA çerçevesi

Japonya, 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında resmi güvenlik yardımı (OSA) çerçevesi Nisan 2023'te yürürlüğe girmişti.

Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri "benzer düşüncedeki" ülkelerin ordularına, savunma ekipmanları sağlayabiliyor.

OSA, kamuoyunda Japonya'nın "Çin'in, Hint-Pasifik dahil çeşitli bölgelerde nüfuzunu artırması karşısındaki savunma hamlesi" şeklinde nitelendiriliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş

Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz