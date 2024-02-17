Japonya H3 Roketini Uzaya Gönderdi

Dosya Boyutu: 31.37 MB

1. Fırlatma anından çeşitli görüntüler

Japonya uzay ajansına göre ülke H3 roketini Cumartesi günü uzaya gönderdi.

Japonya, H3 roketini ilk kez yaklaşık bir yıl önce uzaya fırlatmayı denemiş ancak fırlatma işlemi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Xinhua Ajansı muhabirleri Japonya'dan bildiriyor.

(XHTV)