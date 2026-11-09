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Japonya, Filipinler ordusuna 27 milyon dolarlık kıyı radarı ve İHA tedarik edecek

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Japonya ile Filipinler'in Manila'da imzaladığı anlaşmayla Japonya, Filipinler ordusuna 27 milyon dolar değerinde kıyı radar sistemi ve İHA tedarik edecek. Proje, Filipinler ordusunun gözetim kapasitesini artırmayı ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini ilerletmeyi amaçlıyor.

Japonya'nın güvenlik yardımı kapsamında Filipinler ordusuna, 27 milyon dolar değerinde kıyı radar sistemi ve insansız hava araçları (İHA) tedarik edeceği bildirildi.

Kyodo ajansının Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Japonya'nın Manila Büyükelçisi Katsuro Kitagawa ile Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Filipinler ordusunun gözetim kapasitesini artırmak amacıyla Japonya'nın "Resmi Güvenlik Yardımı" (OSA) kapsamında 27 milyon dolar değerinde kıyı radar sistemi ve İHA tedarikini öngören anlaşmaya imza attı.

Açıklamada, söz konusu projenin iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini daha da ilerletme konusunda büyük önem taşıdığı, bölgesel barış ile istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Japonya hükümeti, Nisan 2023'te başlattığı OSA programı kapsamında "aynı fikirdeki ülkelerin" ordularına "ölümcül olmayan" savunma ekipmanları ve askeri altyapı tedarik ediyor.

Kaynak: AA
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