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Japonya'da Epsilon S tip roket motorunun testi başarısız denemelerin ardından tamamlandı

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JAXA, başarısız denemelerin ardından Epsilon S tip roket motorunun ikinci kademe testini 130 saniyede başarıyla tamamladı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait Epsilon S tip küçük roket motoru, son yıllardaki başarısız denemelerin ardından testi başarıyla geçti.

Kyodo ajansının haberine göre JAXA, Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nde Epsilon S tip küçük roket motorunun ikinci kademe testini yaptı.

Yaklaşık 130 saniye süren test, planlanan şekilde tamamlandı.

Japonya'nın bağımsız uydu fırlatma kabiliyetini sürdürmesi için geliştirilen roketin bundan önceki en son başarılı testi 2021'de yapılmıştı.

Roket, 2022'de fırlatılışın ardından seyir halindeyken kendini imha etmiş, 2023 ve 2024'teki testlerde ise motoru infilak etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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