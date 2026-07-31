Japonya, Doğu Çin Denizi'nde yapı inşa ettiği gerekçesiyle Çin'e protesto notası iletti

Japonya Dışişleri Bakanlığının, Çin yönetiminin Doğu Çin Denizi'nde yapı inşa ettiği gerekçesiyle bu ülkenin Tokyo Büyükelçiliğine protesto notası ilettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Doğu Çin Denizi'nde, iki ülke arasındaki coğrafi eşit uzaklık çizgisinin batı tarafındaki münhasır ekonomik bölgede (EEZ) ve kıta sahanlığı sınırlarının henüz belirlenmediği bir bölgede yapı inşa etmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Kanai Masaaki'nin, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği Yetkilisi Şefi Shi Yong'u Bakanlığa çağırarak, bu yapı inşasının "protesto edildiğini bildiren" bir nota ilettiği aktarıldı.

Çin'in bölgede kaynak geliştirme faaliyetlerinin "son derece üzücü" olarak nitelendirildiği açıklamada, Pekin yönetimine "Doğu Çin Denizi'ndeki doğal kaynakların ortak geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmayı kabul ettiği Haziran 2008 anlaşmasının uygulanmasına yönelik müzakerelere yeniden başlaması" çağrısı yapıldı.

Doğu Asya'da Japonya ve Çin arasında uzun zamandır sürtüşme kaynağı kabul edilen Doğu Çin Denizi'nde, iki ülke, deniz sınırları ve denizaltı enerji kaynaklarını kullanma hakları konusunda farklı görüşlere sahip bulunuyor.

Kaynak: AA