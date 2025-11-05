Haberler

Japonya'dan Yeniden Nükleer Reaktör İnşası İçin Saha Araştırması

Güncelleme:
Japonya, 2011 depreminde hasar gören Fukuşima Dai-içi santralinin ardından ilk kez nükleer reaktör inşası için saha araştırmalarına başladı. KEPCO, Mihama Nükleer Santrali çevresinde yeni bir reaktör inşasını değerlendirmek üzere incelemelere başladı.

Japonya, 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi santralinde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırması başlattı.

Jiji Press haber ajansına göre, Kansai Electric Power (KEPCO) firması, Fukui eyaletinde Mihama Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede yeni bir nükleer reaktör inşasını değerlendirmek üzere incelemelere başladıklarını açıkladı.

Mart 2011'deki depremin ardından hasar gören Fukuşima Dai-içi santralindeki radyoaktif sızıntıdan bu yana Japonya'da yürütülen ilk saha çalışması olma özelliğini taşıyan araştırma kapsamında 2030'a kadar Mihama Nükleer Santrali'nin içinde ve dışında bulunan iki bölgedeki jeolojik ve topoğrafik koşullar incelenerek yeni bir reaktör inşasının uygunluğu değerlendirilecek.

KEPCO, nihai kararını, projenin karlılığını ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurumunun (NRA) politikalarını da dikkate alarak verecek.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiyesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

