Japonya'dan Trump'a Tepki: Atom Bombası Benzetmesi Üzücü

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Japonya hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetmesini 'son derece üzücü' olarak nitelendirerek, atom bombası saldırılarının haklı çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Japonya hükümeti, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarını, İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarına benzetmesini "son derece üzücü" olduğunu belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a saldırıları, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarına benzetmesine tepki gösterdi.

Trump'ın benzetmesini "son derece üzücü" olarak nitelendiren Hayaşi, bunun "atom bombası saldırılarını haklı çıkarmak için yapıldığını" düşündüğünü dile getirdi.

Hayaşi, "Hiroşima ve Nagazaki'de yaşanan yıkımın bir daha asla tekrarlanmaması gerektiği inancı ve gerçekçi ve pratik bir bakış açısıyla nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya yaratmak için çabaları artırmak önemli." dedi.

Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Liderler Zirvesi marjında yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer tesislerine hafta sonu düzenlenen saldırılara yönelik "Hiroşima örneğini kullanmak istemiyorum. Nagazaki örneğini de kullanmak istemiyorum. Ama tam olarak öyle oldu. Bu savaşı sona erdirdi." demişti.

Japonya hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail-İran arası yapılan ateşkesten memnun ve umutlu olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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