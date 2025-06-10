Japonya'dan İran'a 'ABD ile anlaşma fırsatını kaçırma' çağrısı

Japonya hükümeti, "nükleer sorunun" barışçıl çözümü çağrısı yaparak İran'a "ABD ile bir anlaşma fırsatını kaçırmaması" gerektiğini bildirdi.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamaya göre Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede İvaya, "İran'ın nükleer sorununun" barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğunu ve İran'ın "ABD ile bir anlaşma fırsatını kaçırmaması" gerektiğini kaydetti.

İvaya, İran'a "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenlik anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için somut adımlar atması" çağrısı yaptı.

Japon Bakan, ülkesinin, sorunun barışçıl çözümü için azami diplomatik çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Görüşmede Erakçi'nin, konuya yönelik İran yönetiminin "pozisyonunu ve çabalarını" açıkladığı aktarıldı.

İki bakan, bölgenin barış ve istikrarı için Japonya ile İran arası çeşitli düzeylerde yakın iletişimin sürdürülmesi mutabakatına vardı.

Görüşmeye ilişkin açıklamada "İki bakan İran'ın nükleer sorunu hakkında samimi bir görüş alışverişinde bulundu" ifadesi kullanıldı.

Erakçi'den "nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkından taviz vermeyeceğiz" vurgusu

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin "İslami öğretilere dayanarak asla nükleer silah edinmeyeceği yönündeki ilkeli tutumunu sürdürdüğünü" belirterek, buna karşılık "nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma haklarından taviz vermeyeceklerini" ifade etti.

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin İran aleyhinde sunduğu kararı "provokatif" şeklinde niteleyerek, kararın kabul edilmesi halinde "İran tarafından uygun bir yanıtla karşılanacağını ve bunun sonuçlarının sorumluluğunun Ajansı siyasi amaçlarla kullanan taraflara ait olduğunu" kaydetti.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.