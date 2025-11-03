Haberler

Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne Araç Desteği

Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne Araç Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği ve Japonya Başkonsolosluğu, Giresun Belediyesi'ne arama kurtarma ve vidanjör tipi araç hibe etti. Belediye Başkanı Fuat Köse, bu desteklerin hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Başkonsolosluğunca Giresun Belediyesi'ne araç desteği sağlandığı belirtildi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, TBB ve Japonya Japonya Başkonsolosluğu'nca hibe edilen arama kurtarma ve vidanjör tipi araçların belediye araç parkına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, araçların TBB'nin yerel yönetimlere yönelik destek programı kapsamında hibe edildiği bilgisi paylaşıldı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, yapılan hibelerin kent halkı adına büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu destekler, belediyemizin hizmet kalitesini ve afetlere hazırlık gücünü önemli ölçüde artıracaktır. Gerek hibeler, gerekse kendi imkanlarımızla kazandığımız araçlarla araç parkımızı oldukça güçlendirdik. Güçlendirmeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.