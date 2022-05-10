'Japonya'dan Esintiler' sergisinin açılışı Zeki Müren şarkılarıyla yapıldı

ANKARA (AA) - Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ın Japonya'daki görev günlerinde çektiği fotoğrafların yer aldığı " Japonya'dan Esintiler; doğa, şehir ve yaşam" adlı resim sergisi, Türk sanat müziği şarkılarının da yer aldığı programla açılışını yaptı.

Başkent Ankara'da bulunan Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin 23. yılı vesilesiyle vakfın merkezinde düzenlenen sergi açılışına Büyükelçi Vaivars'ın yanı sıra Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Japonya temalı doğa ve şehir hayatına dair resimlerin yer aldığı sergi açılışında, Türk Japon Vakfı Korosu tarafından söylenen Zeki Müren ve Barış Manço şarkılarından oluşan konser düzenlendi.

Konser programı kapsamında Japon müzikleri, geleneksel müzik aleti koto ve dans gösterileri ile icra edildi.

Sergi açılışında konuşan Vaivars, etkinliğin bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu belirterek, amacının Kovid-19 nedeniyle uzak kalınan bir coğrafyaya ait görülmesi gereken yerleri gözler önüne serebilmek olduğunu söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Büyükelçi Vaivars'ın Japonya'daki görev dönemlerinden bu yana iki ülke arasında iş birliğini artıran özel bir diplomat olduğuna değindiği konuşmasında, kendisinin tanık olduğu Japonya temalı en güzel serginin açışında yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Sergi, 17 Mayıs'a kadar Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.